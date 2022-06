In Buchkirchen standen zwei Objekte, die einem 59-Jährigen gehören, in Flammen – wohl kein Zufall, sondern Brandstiftung, vermutet die Polizei.

BURGKIRCHEN. Heute (26. Juni 2022) morgen gegen 6:35 Uhr wurde ein Nachbar darauf aufmerksam, dass ein Container in der Niederlaaberstraße in Richtung Buchkirchen brennt. Der nicht versperrte Container gehört einem 59-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land, der darin Flohmarkt-Gegenstände lagert. Der Nachbar setzte einen Notruf ab. Die Freiwilligen Feuerwehr Buchkirchen und Mistelbach rückten an und konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Noch während der Löscharbeiten wurde zweites Feuer entdeckt

Noch während die Löscharbeiten im Gang waren, bemerkte eine andere Nachbarin, dass es in einer naheliegenden Wohnung in der Niederlaaberstraße ebenfalls brennt. Auch dieses Objekt gehört dem 59-Jährigen. Die beiden Feuerwehren, die schon vor Ort waren, bekamen glücklicherweise auch dieses Feuer rasch in den Griff. Die Polizei glaubt nicht an einen Zufall – man müsse derzeit von Brandstiftung ausgehen, hieß es in einer Pressemitteilung. Die Polizeiinspektion Krenglbach ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krenglbach unter 059133/4182.