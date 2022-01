Die Feuerwehr Wels rückte heute, 26. Jänner, zu einem Wohnungsbrand in die Neustadt aus. Auslöser war ein Staubsauger.

WELS. Aufregung in der Neustadt: In einem Zimmer eines Hauses war plötzlich ein Brand ausgebrochen. Die Bewohner alarmierten - scheinbar aufgrund sprachlicher Barrieren - eine Angehörige über das Feuer. Diese rief die Feuerwehr.

Offenbar hatte ein Staubsauger das Feuer ausgelöst. Die Flammen hatten bereits auf den gesamten Raum übergegriffen. Die Hausbewohner konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Grieskichner Straße war teils gesperrt.