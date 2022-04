Anzeige für ein Taxiunternehmen und einen 29-jährigen Fahrer: Der Mann ist von der Polizei angehalten worden und konnte keinen Führerschein vorweisen.

WELS. Wie die Polizei schildert, kontrollieren Beamte am Freitag, 15. April 2022, gegen 23:15 Uhr in der Eferdinger Straße in Wels nach einer geringfügigen Geschwindigkeitsübertretung einen 29-jährigen Taxilenker aus Wels. Dabei konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen. Er zeigte vorerst ein Bild eines österreichischen Führerscheines und gab dann an, dass er einen türkischen Führerschein hätte. Einen Ausweis für Taxilenker hatte er ebenfalls nicht.

Dem 29-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er und das Taxiunternehmen werden der Behörde angezeigt.