Die Stadt unterstützt nun Studierende beim Kauf des Klimatickets. Aber es gibt auch Kritik an der neuen Regelung.

WELS. Neben dem Kauf eines Semestertickets wird nun auch das Klimaticket für Welser Studierende in anderen Städten bezuschusst. Dafür gab nun der Welser Gemeinderat grünes Licht. "Wer als junger Mensch auswärts studiert, hat einiges an Lebenshaltungskosten zu tragen", sagt Jugendreferent Gerhard Kroiß (FPÖ). Hier wolle man nun unterstützen. Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SPÖ) hebt hier besonders den "klimaschonenden und nachhaltigen" Gedanken hervor.

Kritik unserer Leser

Die Höhe des Beitrages richtet sich – wie beim Semesterticket – an den Rabatten beziehungsweise Zuschüssen, die es jeweils am Studienort gibt. Daran entzündet sich nun Kritik. "Wer in Linz studiert, bekommt deshalb 120 Euro, ein Student in Graz nur 30 Euro", so Leser Andreas Schmidt. "Das kann ja wohl nicht sein." Leserin Renate Wimmer verweist auf Regelungen in kleineren Kommunen in Wels-Land. "Da gibt es einfach einen fixen Betrag, egal, wo man studiert."

Nähere Infos und einen Link zum Antragsformular hier