Mit der Initiative „Ressourcen schonen | Hardware weiterverwenden“ stellt die Raiffeisen-IMPULS-Leasing GmbH (ein 100 % Tochterunternehmen der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG) unserem Schulverein Computer zur Verfügung. Dies stellt einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz dar, und unterstützt gleichzeitig die Digitalisierung des Unterrichts.

In vielen Unternehmen wird die Technik regelmäßig ausgetauscht und voll funktionsfähige Computer oder sogar Server oft verschrottet. Dies findet oftmals aufgrund von Sicherheitsrichtlinien statt, welche besonders sensible Daten von Kunden, wie z.B. im Bankbereich, schützen sollen. Viele Geräte sind aber deutlich länger nutzbar und enthalten Wertstoffe wie etwa seltene Erden, die beim Entsorgen überwiegend verloren gehen. Die Weiternutzung der PCs schont Ressourcen, ist also nicht nur für Schülerinnen und Schüler gewinnbringend, sondern sorgt auch für mehr ökologische Nachhaltigkeit.

Raiffeisen-IMPULS-Leasing stellt dem Schulverein der Handelsakademie Lambach insgesamt 35 voll einsetzbare Geräte zur Verfügung, welche in den laufenden Betrieb eingebunden werden können. Vielen Dank für die Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler!

“Alle Geräte nutzen nichts, wenn es nicht auch Personen in den Unternehmen und an der Schule gibt, die diese aufbereiten und administrieren können. Die Rechner müssen vorbereitet, vernetzt, aufkommende technische Probleme behoben, Software installiert und eingerichtet werden. Wir danken an dieser Stelle allen, die an dieser Initiative aktiv mitarbeiten”, so Abt Maximilian Neulinger.