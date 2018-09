Neuer Standort für Gesundheitszentrum

20.09.2018, 16:08 Uhr

Das Frauengesundheitszentrum Proges zieht um.

WELS (sw). Vor 13 Jahren wurde das Frauengesundheitszentrum in Wels am Kaiser-Josef-Platz gegründet. Vergangenes Jahr wurden hier rund 1.500 Welser von Gesundheitsexperten unterstützt und begleitet. Bundesrätin Doris Schulz: "Frauengesundheit muss uns ein wichtiges Anliegen sein, denn der weibliche Körper ist vielen Belastungen und Ansprüchen ausgesetzt. Proges setzt genau hier an und bietet Prävention bis zur Therapie Hilfe." Um dem Andrang Herr beziehungsweise Frau zu werden, zieht das Frauengesundheitszentrum nun in die alte Hutfabrik in Wels um. Auf rund 400 Quadratmetern findet man dort moderne und helle Räumlichkeiten, wo insgesamt zehn Besprechungs-, Therapie- sowie Workshopräume zur Verfügung stehen. Ein 28-köpfiges Team von Experten aus den Bereichen Psychotherapie, Lebens- und Sexualberatung, Allgemeinmedizin, Gynäkologie, Recht und Ernährungswissenschaften leistet dort wertvolle Arbeit.