BPW Wels-Hausruck wählte neuen Vorstand

12.01.2018, 16:39 Uhr

BPW Wels-Hausruck ist einer von 12 BPW-Clubs in Österreich, der dem internationalen Frauennetzwerk angehört. BPW steht für Business & Professional Women. (Anm.). Ab sofort ist ein neuer Vorstand im Amt, der das neue Clubjahr aktiv startet.

Working-Mum-Brunch und Erfolgsteam als Steckenpferd



Cornelia Pessenlehner übergibt das Amt der Präsidentin an Romina Holzmann-Schöpf. Die zweifache Mutter aus Schwanenstadt war Impulsgeberin für den Working-Mum-Brunch , der regelmäßig in Wels stattfindet. Diese Veranstaltung bietet eine Plattform für Mütter, um sich auszutauschen, Rat einzuholen oder Hilfe zu erfahren. Das Clubmotto Frauen für Frauen wird auch hier gelebt.Der nächste Working-Mum-Brunch findet amstatt, Anmeldungen sind noch möglich. Der Brunch findet zum Thema "Vereinbarkeit... Stress nach lass" statt. Detaillierte Informationen auf Facebook . Die Facebook-Seite von BPW Wels-Hausruck informiert über das Clubleben, die Handlungsfelder und Workshops. Das Thema Social-Media betreut Ingrid Rochelt, die neu zum Vorstand gestoßen ist.Das Amt der Schatzmeisterin übernimmt Gabriele Zehetner aus Marchtrenk von Johanna Reichel, die nun Vizepräsidentin ist. Hedwig Aschl ist Schriftführerin und Expertin für Erfolgsteams, die im Rahmen des Clubs betreut werden. Auch 2018 wird ein neues Erfolgsteam für Frauen gegründet. Dabei finden sich 6 bis 8 Frauen zusammen, um an Wünschen, Projekten und deren Realisierung zu arbeiten. Besonder spannend ist, dass die gegenseitige Unterstützung im Rahmen des Erfolgteams unabhängig davon gemacht werden kann, von welcher Branche die Teilnehmerinnen kommen, wie alt sie sind und ob sie sich vorher gekannt haben.Homepage: www.bpw.at