Im Innsbrucker Ferrari-Bildungscampus wurde aus gegebenem Anlass gefeiert: Zum "100-Jahr-Jubiläum plus 1" gab es eine rauschende Party, die keine Wünsche offen ließ!

Gut Ding brauchte auch hier aus den bekannten Gründen Weile. Die einjährige Verspätung tat der Feststimmung in der jubilierenden Ferrarischule keinen Abbruch. Direktor Manfred Jordan konnte beim Festakt den Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung Martin Polaschek, Landesrätin Beate Palfrader, Bischofsvikar Jakob Bürgler, die Vertreter der Bildungsdirektor und viele weitere Gäste begrüßen. Standesgemäß führte eine "gräfliche Gesellschaft" durch das Programm – die Gründe hierfür finden sich in der Schulchronik: "1686 entschied sich der Graf „Ferrari“ in Innsbruck ein schönes Heim zu bauen. Sechs Jahre später wurde unser Palais fertiggestellt. Acht Generationen lang war die Familie Ferrari im Besitz des Palais. Im 19. Jahrhundert verarmte die Familie und die Stadt Innsbruck erwarb das inzwischen verwahrloste Gebäude. Im Jahr 1926 konnte unsere Schule, welche Im Jahr 1921 gegründet wurde, das neu renovierte Palais beziehen. Die erste Direktorin war Frau Adolfine Sieberer."

Keine Rennfahrerschule

Auch Minister Martin Polaschek gab ehrlich zu, beim Namen "Ferrarischule" Infos erst nach Recherchen kundig gewesen zu sein, dass es sich hier nicht um eine Ausbildungsstätte für Rennfahrer der italienischen Edelmarke, sondern um eine höchst erfolgreiche Tiroler Wirtschaftsschule handelt. Der Gratulation von höchster Stelle schloss sich auch die Bildungs- und Kulturlandesrätin an. Und weil der ministerliche Terminplan ein Ferrarimäßiges Tempo vorgibt, wurde dem eiligen Politiker vom Direktor vorsorglich ein "Ferrari-Flachmann" – natürlich mit qualitativ hochwertigem Inhalt – mit auf den weiteren Weg gegeben.

Großartige Show der "Mode-Ferrari", die zu Recht mit tosendem Applaus belohnt wurde.

Foto: Hassl

Showtime am Campus

Die Festreden waren das eine – das Unterhaltungsprogramm das andere. Auch hier darf man einen Vergleich strapazieren, weil die gesamt Ferrari-Crew eine atemberaubende Geschwindigkeit vorlegte. Die einzelnen Sparten wurden in einer perfekten Inszenierung in Szene gesetzt. Musik und Tanz in mehreren Richtungen gab es am laufenden Band. Die "Mode-Ferrari" präsentierte eine Modeschau, die mit sämtlichen Catwalks auf höherer Ebende jederzeit mithalten kann. Das Team der "Medien-Ferrari" setzte alles ins richtige Bild, wovon man sich auf der Homepage der Schule (https://www.ferrarischule.at) in Bälde selbst überzeugen kann. Nicht zuletzt verwöhnte das engagierte Küchenteam die vielen Gäste mit wahren Gaumenfreuden – und alle, die im Service tätig waren, überzeugten nicht nur durch Freundlichkeit, sondern auch mit fachkundiger Kompetenz in allen Belangen.

Fazit: Eine schwungvolle Jubiläumsgala, die alle Facetten des Bildungscampus beinhaltete und die Gäste begeisterte. Damit, dass alle mitwirkenden Schülerinnen und Schüler im außerschulischen Freifach "Ferrari-Showtime" einen fetten 1er bekommen, wird Direktor Manfred Jordan Gerüchten zufolge persönlich sorgen ...

