Die Aktion hat bereits Tradition – und durch beste Zusammenarbeit sorgte eine "süße Spende" auch heuer für viel Freude.

Elisabeth Bacher-Bracke aus Götzens ist Vorsitzende des LC-Governorrates Österreich sowie 1. Vizepräsidentin des neuen Lions Clubs Kaiser Maximilian Tirol. Bereits vor der Gründung des neuen Clubs initiierte sie eine "nachweihnachtkliche Spendenaktion".

Auch heuer stellte der REWE-Konzern im BILLA Plus am Mitterweg in Innsbruck Weihnachtsgebäck und Süßigkeiten zur Verfügung, die nicht verkauft wurden. Semih Kalafat, GF-Stv. im BILLA Plus-Markt, übergab einige vollgefüllte Einfaufswagen an Elisabeth Bacher-Bracke, LC Kaiser Maximilian-Präsident Peter Hörtnagl sowie die Mitglieder Angela Kirchmair und Christian Markl. Für den aufwändigen Transport sorgten Reinhard Vötter, RK-Ortsstellenleiter-Stv. Stubai/Wipptal und Vizepräs. des LC Stubai-Wipptal zusammen mit den Zivildienern Jakob Steurer und Emir Bozkurt. Die Süßgkeiten wurden an die "Tafel"-Einrichtungen in Matrfei, Fulpmes und Zirl sowie an Betreuungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche wie z.B. das Elisabethinum Axams verteilt. Elisabeth Bacher-Bracke: "Herzlichen Dank an alle, die diese wunderbare Aktion auch heuer wieder ermöglicht haben."

