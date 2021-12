Die bei der nächsten Wahl antretende Liste "6094 – Team Axams" mit Thomas Larl stellt weitere Programmpunkte vor.

Die Schaffung von leistbarem Wohnraum für Axamer:innen ist eine zentrale Forderung der Liste „6094 – Team Axams“ mit Bürgermeisterkandidat Thomas Larl. "Der so dringende Bedarf kann zukünftig jedoch nur durch eine mutige und rigorose Regulierung der örtlichen Raumordnung gedeckt werden", ist Larl überzeugt. „Mit der Schaffung von weiterem Wohnraum, der für Axamer:innen auch leistbar ist, kann zukünftig vielen jungen Menschen unserer Heimatgemeinde eine Perspektive geboten werden. Und unsere Jungen bleiben im Dorf“, so Larl, der zum Zusammenleben in Axams festhält: „Gerade im sozialen Bereich ist den '6094ern' wichtig, die Bedürfnisse aller Generationen in Axams zu berücksichtigen und entsprechende Lösungswege anzubieten.“

Forderung für „Betreubares Wohnen“

Mit dem Alten- und Pflegeheim "Haus Sebastian" wurde in Axams eine einmalige Einrichtung für ältere Menschen geschaffen. "Die Bewohnerinnen und Bewohner werden von gut ausgebildetem Personal bestens betreut und dürfen diesen Lebensabschnitt in angenehmer Atmosphäre verbringen. Doch für viele ältere Menschen sowie deren Familienangehörige stellt der Schritt vom eigenen Zuhause in ein Alten- und Pflegeheim oft einen sehr schwierigen Prozess dar. Dabei würden sich ältere Menschen oft noch ein gewisses Maß an Selbstständigkeit zutrauen. Mit ein wenig Unterstützung, wenn notwendig mit der Möglichkeit von professioneller Hilfe in greifbarer Nähe, wäre der Alltag für viele auch noch in Selbstbestimmung zu schaffen", analysiert Larl die aktuelle Situation in Axams - und zeigt auch alternative Perspektiven auf! "Eine der Alternativen zu einem Heimaufenthalt ist das 'Betreubare Wohnen'. Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit sind hier in einer für diese Zwecke geeigneten, leistbaren Mietwohnung gewährleistet. Dabei können für die Bewohner:innen ein bestimmtes Grundmaß an Hilfe, Unterstützung und Betreuung sowie je nach individuellem Bedarf auch darüberhinausgehende Pflegeleistungen von einer eigens dafür eingesetzten und ausreichend qualifizierten Person organisiert werden. Dadurch wird der dauerstationäre Heimaufenthalt möglichst lange hinausgezögert, eine Selbstständigkeit gefördert und die 'Selbst- Wertschätzung' der Bewohner:innen gesteigert."



Kinderbetreuung

"Im Vergleich zu vielen Tiroler Gemeinden ist die Kinderbetreuung in Axams schon gut aufgestellt", befindet der Listenvorsitzende Verbesserungsmöglichkeiten gäbe es aber immer. Die Kooperation der Gemeinde Axams mit den verschiedensten Einrichtungen wie dem SLW Elisabethinums Axams, dem Landeskinderheim und dem gemeinnützigen Verein des Eltern-Kind-Zentrums (EKiZ) Westliches Mittelgebirge haben sich in der Vergangenheit sehr bewährt. Der neu errichtete Kindergarten am Mailsweg, sowie die neu bezogenen Räume des EKiZ im Vereinshaus am Pavillon entsprechen den Anforderungen und Standards zur Erfüllung einer zeitgemäßen Elementarpädagogik. Neben diesen Einrichtungen betreibt die Gemeinde Axams seit dem Jahr 2007 einen Schülerhort, welcher bis dato im Alten- und Pflegeheim Haus Sebastian untergebracht ist. Die gesamten Räumlichkeiten dieses Horts sind allerdings im Kellergebäude des Hauses angesiedelt. Durch die im Deckenbereich angebrachten Lichtschächte dringt nur wenig Tageslicht, somit ist man auf künstliche Beleuchtung auch tagsüber angewiesen. In diesem Schülerhort werden derzeit über 90 Kinder betreut, die Nachfrage steigt jedoch stetig. Durch das begrenzte Raumangebot ist aber der zukünftige Bedarf an Schülerbetreuungsplätzen nicht mehr zu decken.

Zeitgemäße Räumlichkeiten

Diesem Problem will die Liste „6094 – Team Axams“ mit zeitgemäßen Räumlichkeiten begegnen. "Ein Keller ist nicht der richtige Ort für Schüler. Um die horrend gestiegenen Lebenskosten bewältigen zu können, müssen mittlerweile in den meisten Familien beide Elternteile einer Berufstätigkeit nachgehen. Wir haben in unserer Gemeinde auch sehr viele Alleinerziehende, denen nur die Wahl, einer Ganztagesbeschäftigung nachzugehen, übrigbleibt,“ stellt Larl fest und plädiert daher eindringlich für den Ausbau dieser so wichtigen Betreuungseinrichtung: „Wir werden uns daher mit aller Kraft für einen neuen Standort des Schülerhorts einsetzen, in dem auch der zukünftige Bedarf gedeckt werden kann. Dabei sollen zeitgerechte Standards für die Betreuung unserer Kinder berücksichtigt und ganzjährige Betreuungszeiten auf den Bedarf unserer Familien angepasst werden.“

Kein Stillstand

Resümee von Thomas Larl: "Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Aber für den Stillstand wurde es auch nicht geschaffen. In Axams ist in den vergangenen Jahren sehr viel Gutes geschehen - vieles davon muss aber weiterentwickelt und den aktuellen Anforderungen unserer Zeit angepasst werden! Unsere Devise lautet: Altbewährtes soll erhalten bleiben, aber wir sollten auch den nötigen Raum für Neues schaffen, damit Axams weiterhin ein Ort mit hoher Lebensqualität für alle bleibt."

