Rekruten in Birgitz angelobt

06.10.2017, 21:01 Uhr

Dorfplatz in Birgitz bot einen prächtigen Rahmen für den militärischen Festakt!

Einen großen Militäraufmarsch gab es am Freitagnachmittag in der Gemeinde Birgitz. 220 Rekruten des Jägerbataillons 6 und der Stabskompanie des Militärkommandos Tirol des Einrückungstermins August und September 2017 wurden feierlich angelobt. Den Auftakt gestaltete die Militärmusik Tirol unter der Leitung von Oberst Prof. Hannes Abfolterer.Der Birgitzer Bürgermeister Markus Haid, Tirol Militärkommandant Generalmajor Herbert Bauer und Landesrat Johannes Tratter strichen in ihren Ansprachen die Bedeutung des Österreichischen Bundesheeres heraus. Nach der Angelobung gab es auch eine schneidige Ehrensalve der Schützenkompanie Birgitz unter dem Kommando von Hauptmann Hans Hosp!