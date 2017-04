Internationale Auszeichnung für Bäckerei Mölk

23.04.2017, 19:59 Uhr

Medaillen für erstklassige Brot-Spezialitäten der Bäckerei Therese Mölk mit Sitz in Völs!

Strenge Qualitätsprüfung



Teamarbeit

Die Teilnahme am internationalen Brotwettbewerb DLG 2017 war dieses Jahr wieder ein großer Erfolg für die Bäckerei Therese Mölk in Völs (ein Produktionsbetrieb von MPREIS). Alle eingereichten Backwaren wurden mit Medaillen prämiert. Die höchste Auszeichnung in Gold erreichten der Vinschgerlaib mit Tiroler Brotklee, das Spitzbaguette und das Goldweckerl mit Quinoa.Nur ein überdurchschnittlich gutes Lebensmittel erhält eine Medaille von der Experten-Jury. Die Auszeichnung "DLG-prämiert" wird ausschließlich an Produkte vergeben, die die strengen Qualitätskriterien - sorgfältige Rohstoffauswahl, optimale Verarbeitung und Zubereitung - erfüllen. Mit ihren internationalen Tests ist die DLG in der Qualitätsbewertung führend in Europa.Mit der Silbermedaille wurden Reines Roggenbrot mit Natursauerteig 800 g, Topfenkornweckerl 105 g, Alpenspitz 85 g, Thereses Weißer aus dem Steinofen 600 g sowie Urkornbrot mit Emmer und Einkorn 500 g ausgezeichnet.Die hochwertige und erstklassige Qualität der Brot-Spezialitäten der Bäckerei Therese Mölk wird mit dieser internationalen Auszeichnung bestätigt. "Ich freue mich über diese internationale Prämierung, die unsere Rückbesinnung auf die traditionelle Bäckerhandwerkskunst belohnt. Diese Anerkennung gebührt meinem engagierten Mitarbeiter-Team", betont Mathias Mölk, Leiter der Bäckerei Therese Mölk.