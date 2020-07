Der morgige Dienstag wird in manchen Regionen Österreichs der bisher heißeste Tag des Jahres.

ÖSTERREICH. Der Sommer hat sich hierzulande bisher noch nicht dauerhaft gezeigt. Doch jetzt kommt die große Hitze. Am Dienstag sagen die Wetterprognosen bis zu 37 Grad voraus. Auch für den Rest der Woche sind sommerliche Temperaturen aber auch Gewitter zu erwarten.

Bis zu 37 Grad am Dienstag

Der Dienstag bringt laut der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik zunächst viel Sonnenschein. Im laufe des Tages bilden sich jedoch über den Alpengipfeln erste Quellwolken. Am Abend muss von Vorarlberg bis Salzburg und Oberösterreich sowie auch in Osttirol mit Regenschauern und auch mit Gewittern gerechnet werden. Diese können teils kräftig ausfallen.Die Frühtemperaturen liegen bei 13 bis 21 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 28 bis 37 Grad. Am wärmsten wird es im östlichen Flachland.

Zunehmend gewittrig am Mittwoch

Am Mittwoch kommt es südlich des Alpenhauptkamms sowie im Südosten bis zum Abend verbreitet zu Regenschauern und Gewittern. Im Norden und Osten gehen während der ersten Stunden des Tages ebenfalls noch Regenschauer nieder. Sie ziehen aber allmählich nach Osten ab und die Wolkendecke beginnt aufzulockern. Am Nachmittag überwiegt hier der Sonnenschein. Der Wind kommt aus West bis Nordwest und weht anfangs lebhaft, lässt im Tagesverlauf jedoch nach. In der Früh ist mit 15 bis 23 Grad zu rechnen, die Höchstwerte liegen bei 23 bis 30 Grad.

Überwiegend Sonnenschein

Am Donnerstag überwiegt in Österreich vorerst der Sonnenschein. Ab Mittag bilden sich einige Quellwolken, entlang und südlich des Alpenhauptkammes gibt es ein paar Regenschauer sowie Gewitter. Den meisten Sonnenschein gibt es nördlich der Donau. Der Wind weht nur schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Am Morgen sind die Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad angesiedelt, am Nachmittag zwischen 24 und 31 Grad.

