Die "Wi(e)nzerei" serviert burgenländische Weine zu Wiener Gerichten. Seit 2019 ist es fester Bestandteil der oberen Wieden.

WIEN/WIEDEN. 17 Jahre lang haben sich die Winzerin Karin Humer und ihr Ehemann Gert mit ihrem Weinbaubetrieb in Breitenbrunn im Nordburgenland einen Namen gemacht. "Irgendwann ist die Idee entstanden, ein Heurigenlokal in Wien aufzumachen", erinnert sich Humer. Gesagt, getan. Im November 2019 eröffneten sie das Lokal "Wi(e)nzerei" in der Schönburgstraße 36 und brachten ihre burgenländischen Weine nach Wien.

Karin Humer und ihr Ehemann Gert betreiben im Burgenland seit 17. Jahren eine erfolgreiche Winzerei im Nordburgenland. 2019 eröffnete sie auch ihr eigenes Lokal auf der Wieden.

Foto: Markus Spitzauer

hochgeladen von Salme Taha Ali Mohamed

Es dauerte nicht lange, bis sich das Lokal zu einem beliebten Treffpunkt auf der Oberen Wieden etablierte. Halb Heuriger, halb Wiener Gastschaft, lockt die "Wi(e)nzerei" ihre Stammgäste nicht nur mit burgenländischen Weinsorten, sondern auch mit traditioneller Wiener Küche. "Bei uns gibt es beispielsweise Blunzen, Winzerjause, Eiernockerl oder Blunzengröstl", erklärt Humer. Auf der Weinkarte kann man etwa Welschriesling, Zweigelt, Sämling oder sämtliche Burgundersorten finden.

Wein geht immer

Die Lockdowns haben Humers Lokal schwer zugesetzt. Kaum aufgesperrt, musste sie im März 2020 wieder schließen. Um über die Runden zu kommen, bot sie neben Lieferservice auch Weinboxen für jede Gelegenheit an: Osterboxen, Muttertagsboxen oder ein Picknickkorb. Die Idee kam bei ihren Kundinnen und Kunden so gut an, dass sie die Boxen heute noch verkaufen.

Das könnte Sie auch interessieren:

So schön war das Grätzelfest auf der Wieden