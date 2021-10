In der Nähe vom Belvedere hat die Sport Union einen neuen Sportverein eröffnet. In derPrinz Eugen Straße gibt es Kurse für Groß und Klein.

WIEN/WIEDEN. Nach einem Besuch im Belvedere Museum noch etwas Sport treiben: das ist mit der Eröffnung von Sport Union Belvedere jetzt möglich. Sie ist frisch eingezogen im New Wave Gym in der Prinz Eugen Straße 34.

Hast du mal einen Kurs bei der Sportunion gemacht?

Besuchern bietet der kleine Verein eine Auswahl an unterschiedlichen Sport- und Bewegungsmöglichkeiten.

Angebot für Klein und Groß



Wer gerne Water Rowing ausprobieren will, wird hier ebenso fündig, wie jemand, der in der Früh in gemütlicher Gesellschaft Dehnübungen machen möchte. Der derzeitige Stundenplan und alle anderen Angebote plus Preise kann man auf ihrer Website nachlesen.

Die Sportunion hat Montag bis Freitag, 9 - 12 Uhr geöffnet. Kurse werden auch außerhalb der Öffnungszeiten täglich, 7.30 - 20.30 Uhr, angeboten.

Das könnte dich auch interessieren:



Neue Präsidentin der Wiener Sportunion: "Wir wollen offene Turnsäle"

Tägliche Turnstunde für Schulkinder

Vereine laufen zugunsten der Rückenmarkforschung