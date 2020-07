Für Senioren gibt es im Sommer die Möglichkeit, zahlreiche Ausflüge in und um Wien mit den Pensionistenklubs der Stadt Wien zu machen.



WIEDEN/MARGARETEN. Die Pensionistenklubs der Stadt Wien bieten auch diesen Sommer wieder ein großes Programm für ältere Menschen. Bis Ende August bietet die Aktion „SeniorInnen unterwegs“ begleitete Halbtagesausflugsfahrten in Erholungsgebiete in und um Wien an.

Die Ausflüge finden Montag bis Donnerstag (ausgenommen Feiertage) in der Zeit von 13 bis 18 Uhr statt. Der Fahrtkostenbeitrag beträgt 4 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Fahrkarten werden direkt im Bus verkauft. Einfach vorbeikommen und mitfahren. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist im Bus verpflichtend, dieser ist selbst mitzubringen.

Ausflüge rund um Wien

Der Abfahrtsort für Margaretner ist beim Pensionistenwohnhaus Margareten (Arbeitergasse 45), die Abfahrtszeit jeweils um 13 Uhr. Um 13.15 Uhr hält der Bus beim Pensionistenwohnhaus Wieden (Ziegelofengasse 6a), wo man ebenfalls zusteigen kann.

Die nächsten Ausflugsziele von Montag, 3. August, bis Donnerstag, 6. August, sind: