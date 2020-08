Die Regionalmedien haben sich am Flughafen Wien umgehört: Wie klappt das Reisen mit Maske in Corona-Zeiten? Fühlen sich die Passagiere sicher?

ÖSTERREICH. Die österreichische Regierung rät in Corona-Zeiten von nicht unbedingt nötigen Reisen ins Ausland ab. Aufgrund steigender Infektionszahlen von Reiserückkehrern und einem Anstieg im Land selbst hat Österreich am Freitag auch eine Reisewarnung für das beliebte Urlaubsland Kroatien verhängt.

"Wie früher ist es nicht"

Die Regionalmedien haben am Flughafen Wien Schwechat bei ankommenden Passagieren nachgefragt, wie das Reisen mit Mund-Nasenschutz funktioniert. „Eigentlich hat wirklich jeder die Maske auf. Also das passt“, erzählt die 21-jährige Hannah. „Die Leute verhalten sich ruhig und halten sich an die Regeln. Trotzdem, angenehmer, also wie früher, wird es nicht", erzählt Vadim (43).

Ein Happy End gibt es für die Brasilianerin Fernanda und ihren Freund Bernhard: "Ich komme gerade aus São Paulo . Wir haben ausgemacht, dass wir im Juni in Österreich heiraten wollen. Corona hat unsere Pläne leider zerstört", erzählt uns Fernanda. "Ich war in Brasilien und er war hier. Wir haben nicht gewusst , wann wir uns wieder sehen." Letztendlich konnten das Paar Ende Juli aber doch noch ein Visum für Fernanda bekommen. "Jetzt bin ich da und wir heiraten in zwei Wochen", lächelt sie, während ihr Verlobter ihr mit einem Strauß bunter Blumen um den Hals fällt.

Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus gibt es laut Außenministerium derzeit auch Reisewarnungen für 31 weitere Länder: Ägypten; Albanien; Bangladesch; Belarus; Bosnien und Herzegowina; Brasilien; Bulgarien; Chile; Ecuador; Indien; Indonesien; Iran; Kosovo; Mexiko; Montenegro; Nigeria; Nordmazedonien; Pakistan; Peru; Philippinen; Portugal; Republik Moldau; Rumänien; Russland; Schweden; Senegal; Serbien; Südafrika; Türkei; Ukraine; USA. Zudem gilt eine partielle Reisewarnung für die chinesische Provinz Hubei sowie eine partielle Reisewarnung für das spanische Festland.