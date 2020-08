Fünf "verwirrte" Schauspielstars sorgen im Sommertheater in Asparn/Zaya für Unterhaltung.

ASPARN/WIEN. In der Theaterproduktion "Ein Seitensprung zu viel" stehen fünf heimische Schauspielstars gemeinsam auf der Bühne und verwirren sich selbst – und auch das Publikum. Nina Hartmann, Adriana Zartl, Michael Rosenberg, Christoph Fälbl und Martin Leutgeb sorgen in der rasanten Verwechslungskomödie in einer Inszenierung von Andy Hallwaxx für beste Sommer-Unterhaltung. Die Aufführungen finden ab 11. August am Filmhof Wein4tel in Asparn/Zaya (58 Kilometer von Wien entfernt) statt.

Zu sehen ist eine Komödie, in der ein Seitensprung auffliegt und der "Täter" auf der Flucht am Balkon ertappt wird. Dieser verstrickt sich in Lügen und gleich darauf wird der Nächste in flagranti erwischt. "Ein perfektes Stück für einen lauen Sommerabend – locker-flockig und teilweise echt verwirrend", sagt Schauspieler Christoph Fälbl, der die Rolle des Bob Jackson spielt.

Eine weitere Hauptrolle hat Nina Hartmann, die sich mit Martin Leutgeb Verstärkung aus Tirol auf die Bühne geholt hat. "Im Stück haben eindeutig die Frauen die Fäden in der Hand und wollen immer nur Sex. Privat bin ich ganz anders, nämlich brav und treu", so die 38-jährige Künstlerin aus der Josefstadt.

Für Michael Rosenberg ist "Ein Seitensprung zu viel" ein richtiges Heimspiel, denn er ist seit 2003 der Besitzer des Gutshofs, in dem die Aufführungen stattfinden. "In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass man einmal zwei Stunden aus dem Alltag herauskommt. In dem Theaterstück kommt es auch zu einem Wiedersehen mit Adriana Zartl, mit der ich vor 25 Jahren die Schauspielschule besucht habe", so Rosenberg.

Gastspiel im Akzent

Neben den Terminen in Asparn wird die Komödie am 24. und25. September auch im Theater Akzent in Wien aufgeführt.

Zur Sache:

Das Sommertheater "Ein Seitensprung zu viel" feiert am11. August am Filmhof Wein4tel in Asparn/Zaya seine Premiere. Gespielt wird bis zum 19. September. Tickets unter 0664/506 69 49 oder unter www.oeticket.com