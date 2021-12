Die ersten Ergebnisse zeigen: die Wiener Luftqualität war auch 2021 auf dem hervorragenden Stand der letzen Jahre.

WIEN. Seit 2019 konnte in Wien die Luftqualität an allen Messstellen die Grenzwerte der EU einhalten. Das erste Corona-Jahr 2020 verstärkte aufgrund der Lockdown-bedingten geringen Verkehrszahlen den abnehmenden Trend sogar. Die ersten Daten des Wiener Luftmessnetzes zeigen jetzt, dass dies auch auf das Jahr 2021 zutrifft.

Wien soll klimaneutral werden

"Die Wiener Luft, die unsere Kinder heute atmen, ist deutlich besser, als jene in unserer eigenen Kindheit. Denn wir konnten in den letzten 15 Jahren in der Luftreinhaltung enorm viel erreichen, durch Maßnahmen auf EU-, Bundes- und lokaler Ebene", zeigt sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky erfreut.

Seit 2019 hält die Luftqualität in Wien die EU-Grenzwerte ein.

"Aber auch die weitere Prognose ist sehr günstig: Durch die engagierten Klimaschutzmaßnahmen und dem Ziel, dass Wien bis zum Jahr 2040 CO2-neutral werden soll, wird gleichzeitig auch die Luftgüte in der Stadt noch weiter verbessert", führt Czernohorszky aus.

Feinstaub zu Silvester am höchsten

Zu Silvester wird üblicherweise die höchste Feinstaubimmission des Jahres gemessen. Das liegt an den Feuerwerkskörpern, die zum Jahreswechsel abgefeuert werden und die dazu führen, dass die Feinstaubmesswerte kurzfristig um das mehr als 20-fache erhöht werden.

Zu Silvester ist die Feinstaubverschmutzung am stärksten.

Erreicht wurden diese Werte laut der Stadt Wien durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, das 365 Euro Ticket, den Einsatz emissionsarmer Fahrzeuge, die Förderung der E-Mobilität, die thermische Wohnhaussanierung, umweltfreundliche Baustellen sowie die Ausweitung der Fernwärmenutzung.

