An den Samstagen im Mai 2022 verwandeln sich die Wiener Märkte zu klangvollen Hör- und Schauplätzen. Wer Musiker:in ist, in einer Band oder in einem Duo spielt und einen Wiener Markt mit Musik beleben möchte, ist dazu eingeladen, sich von 1. Februar bis 31. März 2022 für den Musik.Markt 2022 zu bewerben: www.kulturvorort.at