Schon länger wurde darüber spekuliert, jetzt ist es fix: Rapids Top-Angreifer Taxiarchis Fountas wechselt in die US-amerikanische Major League Soccer (MLS) und kickt ab Sommer für D.C. United in Washington. Dazu muss man sagen: Spätestens ab Sommer.

WIEN/PENZING. Der letzte Abgang ist noch gar nicht richtig verdaut, da folgt schon der nächste! Nachdem Rapids Top-Stürmer Ercan Kara den Verein in Richtung Orlando verlassen hat – die BezirksZeitung berichtete – wurde nun auch der Abgang von Taxiarchis Fountas bekannt.

Vertrag bis 2025

Wie D.C. United via Twitter verkündete, hat Fountas einen Vorvertrag unterschrieben und stößt im Juli zum Team in den schwarz-roten Dressen. Laut Vereinshomepage unterschreibt er einen Vertrag bis 30. Juni 2025, mit einer Option auf Verlängerung bis Jahresende 2025.

Wie die Washington Post aus dem Umfeld von D.C. schon vor Tagen erfahren hat, soll Fountas zum bestbezahlten Spieler des Clubs aufsteigen. Sein Dreijahresvertrag soll satte sieben Millionen Dollar wert sein, was pro Jahr etwas mehr als zwei Millionen Euro für den griechischen Nationalspieler bedeuten würde.

Wechsel jetzt oder im Sommer?

Offen ist nur noch, ob Fountas tatsächlich erst im Sommer wechselt oder ob er seine Zelte in Hütteldorf doch schon in den kommenden Tagen abreißt. Wechselt er im Sommer, kassiert Rapid keine Ablösesumme, weil sein Vertrag bis dahin ausläuft.

Wechselt er jetzt, kann Rapid sich wenigstens noch über ein finanzielles Trostpflaster freuen. Das letzte Wort ist hier dem Vernehmen nach noch nicht gesprochen.

Fountas bei seiner Verpflichtung im Frühjahr 2019, damals noch mit Ex-Sportdirektor Fredy Bickel.

Foto: SK Rapid

hochgeladen von Tobias Schmitzberger

So oder so ist es ein Abgang, der Rapid schmerzen wird. Der Grieche lief immerhin 90 Mal im Grün-Weißen Dress auf, wobei er 45 Tore erzielte. Kara, der es auf 84 Pflichtspieleinsätze für Rapid brachte, hatte 37 mal getroffen. Innerhalb von wenigen Tagen hat Rapid so seine beiden torgefährlichsten Spieler verloren.

