Alexander Martin berichtet aus der Sicht eines Vaters über den täglichen Wahnsinn Schule, wie ihn die Eltern erleben müssen. Er übt Manöverkritik und regt an das Schulsystem so zu verändern, dass statt Frust wieder Lust am Lernen entsteht. Reportageartig berichtet Martin in der Umgangssprache über den Schulaltag und den sich daraus ergebenden Problemen, aber auch Chancen, was bewirkt, dass der Leser sich unmittelbar in diesen hineinversetzt fühlt und Empathie und Verständnis entwickelt.

Unsere Kinder sind dem aktuellen Bildungssystem ausgeliefert und so werden viele Talente "verheizt"!

