Fahndungserfolg nach schwerem Betrug mit Fahrzeugen: Haft

Ein 56-Jähriger österreichischer Staatsbürger konnte nach umfangreichen und akribischen Ermittlungen von Bediensteten des Stadtpolizeikommandos Wr. Neustadt, Koordinierter Kriminaldienst als Beschuldigter nach schweren gewerbsmäßigen Betrugshandlungen in den Bundesländern Niederösterreich, Wien und Steiermark ausgeforscht werden.

WIENER NEUSTADT. Der Beschuldigte soll seit Anfang Juni 2020 in insgesamt elf Fällen von verschiedene Gebrauchtwagenhändlern in NÖ, Wien und der Steiermark Fahrzeuge veruntreut und weiterverkauft haben. Zusätzlich soll er in mehreren Fällen für Tankbetrugshandlungen verantwortlich sein. Der durch die Betrugshandlugen verursachtes gesamte Schaden dürfte sich auf etwa 70.000 Euro belaufen. Die Kriminalisten konnten bislang 6 veruntreute Fahrzeuge im Gesamtwert von etwa 40.000 Euro sicherstellen.

In Haft

Der 56-Jährige konnte über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt am 26. August 2020 von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS), in Wr. Neustadt festgenommen werden. Er ist umfassend geständig und wurde in die dortige Justizanstalt eingeliefert.