BEZIRK (Bericht der FF Piesting). Derzeit sind die Feuerwehren Winzendorf, Weikersdorf und Muthmannsdorf bei Unwettereinsätzen im Bereich Winzendorf in Einsatz. Zusätzlich zu den örtlichen Kräften sind die Freiwilligen Feuerwehren Markt Piesting, Dreistetten, Steinabrückl Wöllersdorf, Bad-Fischau und Brunn/Schenebergbahn aus dem Unterabschnitt 2 bei diesem Unwettereinsatz mit der SPA900 und der SPA200 in unserem Bezirk und in Saubersdorf (Bez. Neunkirchen) im Einsatz.