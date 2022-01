EBENFURTH. (Bericht und Fotos: FF Ebenfurth) Die Feuerwehr Ebenfurth hatte in den letzten Tagen wieder viel zu tun.

Wassergebrechen in Wohnhausanlage

Am heutigen Feiertag (6.1.2022) wurden wir zur Mittagszeit zu einem Wassergebrechen alarmiert. Ein Mieter meldete einen überfluteten Keller in einer Wohnhausanlage.

Beim Eintreffen unserer Einsatzkräfte lief das Wasser aus einer Wohnung bereits durch die Wände bis in den Keller. Im Beisein der Polizei wurde die Wohnung geöffnet und rasch ein defektes Ventil als Ursache ausgemacht. Nach einer provisorischen Reparatur der Wasserleitung wurde die Wohnung sowie der Keller mittels Nasssauger trockengelegt. Nach über einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.

Fahrzeugüberschlag auf der L159!

Zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wurden unsere Mitglieder heute Morgen (8.1.2022) alarmiert. Ein PKW kam auf der L159 von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Feld.

Beim Eintreffen unserer Kräfte war der Lenker bereits aus dem PKW befreit und wurde durch die Rettung sowie den Notarzt des Christophorus 3 erstversorgt. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und danach in ein Spital eingeliefert.

Der Unfallwagen wurde im Anschluss mittels WLF-Kran aus dem Feld geborgen und auf einem Platz für ein Abschleppunternehmen bereitgestellt. Die L159 musste während der Rettungs- und Bergearbeiten von der Polizei teilweise gesperrt werden. Wir standen mit fünf Fahrzeugen über eine Stunde im Einsatz.