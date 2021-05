Die Vorbereitungen rund um den Saisonbeginn in der Tourismusdestination Wiener Alpen in Niederösterreich sind in vollem Gange. Hotellerie und Gastronomie freuen sich schon darauf ihre Gäste verwöhnen zu dürfen. Das Gastgeberservice der Wiener Alpen steht den Qualitätspartnerbetrieben mit Rat und Tat zur Seite.

Bald ist es wieder soweit, für einen Urlaub in den Wiener Alpen. Um die Qualitätspartner, dazu zählen zertifizierte Genießerzimmer, Wanderhotels und Bett+Bike-Gastgeber, für die kommende Saison zu unterstützen, tourt das Gastgeberservice der Wiener Alpen derzeit mit Startpaketen durch die beliebte Urlaubsregion. Mit im Gepäck befinden sich nicht nur aktuelles Werbematerial, sondern auch regionale Willkommensgeschenke für die ersten angereisten Gäste, wie Bier vom Schwarzbräu aus Krumbach, Fruchtsäfte aus Mohr-Sederls Fruchtwelt in Zweiersdorf und das Sommerfrische-Getränk SILVA aus Reichenau.

„Die positive Aufbruchsstimmung in Hotellerie und Gastronomie ist deutlich spürbar. Einige Betriebe haben die Zeit für Modernisierungen und Angebotserweiterungen genutzt, die Vorfreude auf die bevorstehende Öffnung ist dementsprechend groß“, berichtet Markus Fürst, Geschäftsführer der Wiener Alpen in Niederösterreich Tourismus GmbH. Unter der Ferienkampagne „Erfrischend aufgeschlossen“ bieten über 30 Nächtigungsbetriebe – vom Hotel über den Urlaubsbauernhof bis zur Frühstückspension und Ferienwohnung - ein kostenfreies Storno von bis zu 48 Stunden vor der Anreise an. Mehr Informationen sind unter www.wieneralpen.at/sicher-buchen erhältlich.