Arbeitsmarkt: Vorsichtiger Optimismus - doch ein heißer Herbst ist wahrscheinlich

Allmählich ist eine Erholung auf dem Arbeitsmarkt in Wiener Neustadt zu beobachten, jedoch sind weiterhin 6.883 Menschen in der Region arbeitslos. Auch gibt es einen Rückgang bei Erwerbstätigen im Vergleich zum Vorjahr.

WIENER NEUSTADT. Im April gab es in Wiener Neustadt einen Höchststand an Arbeitslosigkeit, 8.650 Menschen waren ohne Job oder in einer Schulung. Das waren 2.600 Arbeitslose mehr als im April 2019. Mittlerweile sind deutlich weniger Menschen beim Arbeitsmarktservice gemeldet. Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Juli 2020 auf 6.883 Menschen zurückgegangen. Das sind rund 1.800 Arbeitslose weniger als im April 2020 aber weiterhin 1.204 (Plus 21,2 %) mehr als im Juli 2019.

Von der aktuellen Arbeitslosigkeit seien alle Gruppen betroffen. Am stärksten sei die Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen (Plus 70 Prozent), Ausländern (Plus 40 Prozent) sowie Akademikern (Plus 29 Prozent), so der Leiter des AMS Wiener Neustadt Mevlüt Kücükyasar.

Frauen und Männer gleich betroffen

"Seit 15. März wurden bundesweit deutlich mehr Frauen arbeitslos als Männer. Diese Entwicklung ist in Wiener Neustadt nicht zu beobachten, zumal der Anstieg der Arbeitslosigkeit Frauen und Männer gleich stark trifft“, so Kücükyasar. Der AMS-Chef rechnet aber mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit im Herbst. „Die Lockerung der Corona-Maßnahmen haben zu einer Entspannung auf dem Arbeitsmarkt geführt. Es ist aber davon auszugehen, dass die Zahl der arbeitslosen Menschen mit Ende des Sommers wieder steigen wird“, so der AMS-Chef.

Neue Offensiven

„Unser Ziel ist es, mit zusätzlichen Vermittlungsaktivitäten beizutragen, dass die Arbeitslosigkeit in der Region weniger stark ansteigt. Wir geben unser Bestes, um Menschen und Arbeit zusammenzubringen und sorgen dafür, dass Arbeitslosigkeit nicht länger dauert, als der Markt erzwingt“ sagt Kücükyasar.