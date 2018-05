Erstkommunion in der Wiener Neustädter Flugfeldpfarre St. Anton

07.05.2018, 08:20 Uhr

Wiener Neustadt : Flugfeldpfarre St.Anton | Am Sonntag, den 6. Mai war es wieder soweit. Bei Kaiserwetter empfingen 12 Kinder ihre Erstkommunion aus den Händen von Kurat Kolo, der dabei von Kaplan Sylvere begleitet wurde.In der bis auf die letzten Stehplätze gesteckt vollen Flugfeldkirche der Pfarre St. Anton verfolgten die Kinder mit Spannung und Freude diesen, ihren Festgottesdienst, den sie auch selber aktiv mitgestalten durften. Die musikalische Begleitung oblag, wie während der Schulzeit zu den traditionellen Familiengottesdiensten an jedem ersten Sonntag im Monat, wieder der Musikgruppe der Flugfeldpfarre.

Kurat Kolo hat in all den vergangenen Monaten mit seinen kindergerechten Familiengottediensten Bewunderung, Anerkennung und damit auch großen Zulauf in der Flugfeldkirche erreicht. Beim Erstkommunionsgottesdienst hat er sein kindergerechtes Verhalten neuerlich ganz besonders unter Beweis gestellt, indem er vor jedem Erstkommunionskind niederkniete und somit die erste heilige Kommunion den Kindern auf "Augenhöhe" spendete.In Erinnerung an ihre Erstkommunion-Festmesse wurde den Kindern ein Marillenbaum geschenkt (auf den Bildern neben dem Ambo ersichtlich), den sie im nächsten Monat im Pfarrgarten gemeinsam pflanzen dürfen.Das abschließende Agapen-Angebot wurde sowohl im Pfarrheim und bei diesem Kaiserwetter natürlich auch am Kirchenplatz zur persönlichen Begegnung ausgiebig genützt.Hans Machowetz,PfarrgemeinderatFotos:- Michael Weller/Rathaus Wiener Neustadt- Hans Machowetz- Julia Schneider