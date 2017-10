10,6 Mille für Stadion-Areal

02.10.2017, 11:30 Uhr

Gebaut werden ca. 500 Wohneinheiten - naturnahes Wohnen mit urbanem Charakter. Parkplätze werden vorwiegend in Tiefgaragen errichtet. Nach der geplanten Übergabe des Areals Mitte 2019 soll rasch mit dem Bau begonnen werden. Die ersten Wohnungen sollen 2021 bezugsfertig sein.Die Millionen fließen direkt in die Errichtung eines neuen Stadions auf der Nova City. Für ein Drittel der Stadionkosten gibt es eine Förderzusage des Landes NÖ, den Rest wird die Stadt tragen. Das neue Stadion soll ein Stadion mit Trainingsfeld mit Kunstrasen sowie ein Feld mit Naturrasen bekommen. Weiters sollen zwei Rasen-Kleinspielfelder errichtet werden. Eine Beleuchtung der Trainingsplätze ist vorgesehen. Erforderliche Nebenräume für die Trainingsplätze (Sanitär, Umkleiden, etc.) werden konzipiert. Der Spielbetrieb im neuen Stadion soll im Jahr 2019 aufgenommen werden.Der Verkauf des Areals wird in der Gemeinderatssitzung am 16. Oktober beschlossen.