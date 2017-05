Das Wiener Neustädter Lehrerinnenquartett "4 VoiceZ" vom BG-Zehnergasse lädt zu Ihrem nächsten Konzert ein mit: "Movies & more"!

Wiener Neustadt : Flugfeldpfarre St.Anton |

Nach ihren bisherigen Konzerterfolgen, beginnend mit der Herbergsuche in der Wiener Neustädter Flugfeldkirche der Pfarre St. Anton sowie den Konzerten in Bad Fischau-Brunn und im Reckturm mit: Colours, Beatles & more und Best of, steht bereits das nächste Konzert vor der Türe!



Am Sonntag, den 21. Mai lädt das Lehrerinnenquartett vom BG Zehnergasse um 19:00 h zu ihrem nächsten Konzertabend mit "Movies & more" wieder in die Flugfeldkirche der Wiener Neustädter Pfarre St. Anton herzlichst ein!



Hans Machowetz,

Pfarrgemeinderat



Foto:

- Hans Machowetz



Am Titelbild v.l.n.r.:

- Katja Hendling

- Birgit Hauer

- Andrea Schneider

- Judith Bruckschwaiger