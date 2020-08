Das Literatur-Matinee und Kultur-Frühstück im Alois-Huth-Park erfreuten sich großer Beliebtheit.

WOLFBSERG. Bereits am 1. August wies das Kultur-Frühstück im Alois-Huth-Park die höchst zugelassene Besucherzahl auf. Vergangenen Samstag waren die Plätze beim Literatur-Matinee im Park ebenfalls wieder bis zum letzten Stuhl gefüllt. Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Manuela Karner freut sich über das rege Interesse seitens der Bevölkerung.

Sommerliches Kulturgeschehen

"Beide Veranstaltungen sind sehr gut angekommen worden und wir konnten damit einen wichtigen Beitrag zum sommerlichen Kulturgeschehen leisten", zieht Karner Bilanz. An den ersten zwei Samstagen im August fand im Wolfsberger Alois-Huth-Park jeweils eine Veranstaltung statt: Den Anfang machte das Kultur-Frühstück, wo die Live-Musik der "Dr. Dolittle Band" im Fokus lag, und am 8. August stand das Literatur-Matinee am Programm. Dort lasen Martina Schmerlaib, Helmut Lechthaler und Rosi Hobel aus ihren eigenen Werken zum Thema "Garten" vor. Für die musikalische Umrahmung der Lesung sorgte die junge Sängerin Sophie Reishofer.

Besucherzahlen und Anmeldung

Um die bestehenden Sicherheitsbestimmungen einzuhalten wurde für beide Veranstaltungen die Zahl der Besucher mit 100 beschränkt. "Dabei hatten wir alleine für das Kulturfrühstück eine doppelt so hohe Zahl an Anmeldungen", fügt die Vizebürgermeisterin hinzu.

Der nächste Kultur-Höhepunkt in Wolfsberg findet am Freitag, den 4. September 2020, statt: Der Theaterwagen des Ensembles Porcia gastiert mit der spanischen Komödie "Dame Kobold" von Calderón de la Barca im Alois-Huth-Park. Beginn ist um 17 Uhr. Anmeldungen sind unter 04352/537-246 erforderlich.