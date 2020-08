Bald können Einkäufe auf einer Fläche von über 1.000 Quadratmetern beim HOFER in Wolfsberg Süd erledigt werden.

WOLFSBERG. Am Donnerstag, 27. August 2020, rücken die Baumaschinen ab und die HOFER-Filiale in der Klagenfurter Straße ist wieder voll zugänglich. Während der Umbauarbeiten bei laufendem Betrieb konnte die Geschäftsfläche um 160 Quadratmeter vergrößert und modernisiert werden. Zur Feier des Tages gelten am Donnerstag besondere Angebote.

Modernisierung

Nach rund zwei Monaten sind die Umbauarbeiten bei der HOFER-Filiale in der Klagenfurter Straße bald abgeschlossen. Die Fläche wurde dabei von 870 auf 1.030 Quadratmeter vergrößert und die gesamte Filiale modernisiert: Im Innenbereich bietet der Standpunkt, wo aktuell 17 Mitarbeiter beschäftigt sind, nun mehrere Highlights. Dazu zählt unter anderem das eigene Brot- und Backwarensystem. Außerdem präsentiert sich der Marktplatz mit verschiedensten Obst- und Gemüsesorten als Zentrum der Frische und die Vinothek überzeugt mit stilvollem Design. Vor der Filiale sind unverändert 126 Parkplätze geboten. Bei der Filialtechnik wird großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt.