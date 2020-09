Mit dem Emissionserlös ihres Green Bonds finanziert die BKS Bank die Errichtung einer Biomasseanlage.



BAD ST. LEONHARD. Zukünftig wird der Betrieb Hermes Schleifmittel in Bad St. Leonhard jährlich 80 Prozent seines CO 2 -Ausstoßes sparen: Mit dem Emissionserlös des vierten Green Bonds der BKS Bank wird die neue Biomasseanlage des Lavanttaler Unternehmen finanziert. Zudem konnte der Green Bond schon in wenigen Wochen erfolgreich platziert werden, was den Erfolg und die zunehmende Bedeutung hervorhebt.

Rasche Platzierung

"Die Reduktion von CO 2 zählt zu den wichtigsten Zielen des europäischen Green Deals. Auch viele Unternehmen wollen einen entsprechenden Beitrag auf dem Weg zur Klimaneutralität in Europa leisten. So auch der Betrieb Hermes Schleifmittel aus dem Lavanttal. Es freut uns daher sehr, dieses ambitionierte Projekt mit dem Emissionserlös eines Green Bonds zu finanzieren. Dass die Platzierung innerhalb weniger Wochen erfolgreich abgeschlossen werde konnte, ist ein großer Erfolg und unterstreicht die zunehmende Bedeutung von Green Bonds", so Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank. Vollständig platziert ist der Green Bond seit 07. September 2020 und wird bereits an der Wiener Börse gehandelt.

CO 2 -Einsparung