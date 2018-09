Vokal-Harmonie Teilnehmer bei "Chor des Jahres 2018" im Lavanttal

19.09.2018, 17:04 Uhr

Suche nach "Chor des Jahres 2018"

Der Chorwettbewerb wurde 2012 ins Leben gerufen und findet heuer bereits zum vierten Mal statt. Er ist ein Angebot an das „Singende Kärnten“, mit seinen Leistungen eine noch breitere Öffentlichkeit zu erreichen, so ORF Kärnten Landesdirektorin Karin Bernhard.Der „Chor des Jahres“ wird in folgenden Kategorien ermittelt:Gemischter ChorFrauenchor/ MännerchorKleingruppe (bis acht Sänger/innen)Jugendchor / -Ensemble

Hochkarätige JuryNeben den geschätzten Mitgliedern der letzten Jahre verstärkt eine weitere Persönlichkeit die Fachjury: Nataliya Lukina, gebürtige Ukrainerin, u. a. ehemalige Chorleiterin des Landesjugendchores Südtirol, international gefragte Chorleiterin, Sängerin, Stimmpädagogin und Orchesterdirigentin.In bewährter Weise übernimmt Bernhard Zlanabitnig, Intendant der Musikwochen Millstatt und erfolgreicher Chorleiter – z. B. der Sängerrunde Tangern und des Carinthia Chors Millstatt – sowie Vorsitzender des Musikrates beim Kärntner Sängerbund, wieder den Jury-Vorsitz.Außerdem in der Jury mit dabei: Reinhold Haring, Chorpädagoge, Juror und Fachexperte aus der Steiermark; Günther Antesberger, Komponist, Musikwissenschaftler und Leiter der Musikabteilung im ORF-Landesstudio Kärnten i. R.; Petra Schnabl-Kuglitsch, ehemalige Chorleiterin des Grenzlandchores Arnoldstein, national und international gefragte Chor- und Stimmpädagogin und Sängerin.Termine Vorentscheidungen & Finale11. Oktober im Haus der Musik in St. Stefan im Lavanttal18. Oktober in der Carinthischen Musikakademie in Ossiach25. Oktober im Festsaal des Rathauses KötschachFINALE: 8. November im Konzerthaus KlagenfurtFalls Interesse besteht mit dem Chorensemble mit zu kommen bitte unter:vokal-harmonie@gwebs.at anmelden.