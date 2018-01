Galerie Atelier Berndt ist mehr als ein Geheimtipp

03.01.2018, 15:56 Uhr

Bescheidene Anfänge

Faszination Kunst

Das Atelier in der Kirchgasse lag im ersten Stock und war nur über eine Holzstiege zu erreichen. "Es waren nicht unbedingt die idealen Vorraussetzungen, aber es hat vielleicht gerade deswegen funktioniert", erinnert sich Kulterer an die Anfänge. Sechs Jahre später übersiedelte er in die Sporergasse und schließlich 2004 an den aktuellen Standort in der Herrengasse. Zur Begeisterung für den kreativen Umgang mit Schmuck, kam bei Kulterer bald die Faszination für die moderne Kunst hinzu.Vor allem sein Schwiegervater Helmut Niedersüß, selbst Sammler und Kunstmäzen, schärfte Kulterers Blick für die Arbeiten zeitgenössischer Maler und Bildhauer. Mittlerweile ist die Galerie Berndt viel mehr als ein Geheimtipp. Nicht zuletzt mit Ausstellungen der Pop Art-Superstars Andy Warhol und Roy Lichtenstein oder einer Gegenüberstellung von Hans Staudacher und Hans Bischoffshausen sorgte er in der Kunstszene für Aufmerksamkeit. Bei der 30-Jahr-Feier zeigte der Galerist unter anderem Arbeiten von Karl Schüßler, Hans Staudacher, Valentin Oman, Johanes Zechner, Gustav Januš, Heimo Raab, Gotthard Schatz, Pepo Pichler, Alois Köchl, Ernst Gradischnig und Ingrid Marquardt. Im Jänner 2018 zeigt Berndt Kulterer Schwarz/Weiß-Fotos von Klaus Sacher und Arbeiten von Wolfgang Swatek, im März ein Buch über Gotthard Schatz.