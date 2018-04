MIT VIDEO: Schüler machten St. Andrä sauber

20.04.2018, 13:05 Uhr

In der Gemeinde St. Andrä fand heuer wieder die Flurreinigungsaktion statt.

Rund 250 Volks- und Neue Mittelschüler schwirrten am Freitag bewaffnet mit Müllsäcken im Gemeindegebiet von St. Andrä zur Flurreinigungsaktion aus. "Der Sinn dieser Aktion ist es, bei den Kindern das Bewusstsein zu wecken, wie man es nicht macht, Müll aus dem fahrenden Fahrzeug zu werfen und die Umwelt damit zu verschmutzen", sagt Umweltstadtrat Heinz Schlatte (ÖVP; im Bild rechts neben Direktorin Elisabeth Pongratz) im Video-Interview mit der WOCHE Lavanttal.

Weitere Schulen aktiv

Die 2.a-Klasse der Volksschule (VS) St. Andrä mit Klassenlehrerin Ulrike Monsberger (hinten links), Integrationslehrerin Sandra Fellner (hinten rechts) und Behindertenbetreuerin Birgit Traußnig (vorne links) spazierten entlang der Packer Bundesstraße in Richtung Süden. Ihre Heimatgemeinde ein Stück sauberer gemacht haben auch noch weitere Schüler der Volksschulen St. Andrä, Jakling, St. Ulrich und Schönweg sowie der Neuen Mittelschule St. Andrä. Bereits am Wochenende davor gingen Mitglieder der Dorfgeschmeinschaften Pölling und Fischering Müll sammeln.