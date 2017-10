01.10.2017, 12:08 Uhr

Sieg für Giandomenico Basso in der Tour European Rallye! / Kogler siegt und hält den Titelkampf in der 2WD offen! / „Hausherr“ Andreas Aigner bester ŠKODA Fabia R5 Pilot auf Gesamtrang zwei / Hermann Neubauer erlebt eine Rallye zum Vergessen und verliert viele Punkte / Giandomenico Basso bezwingt Bernd Casier im Kampf um die „TER“ Wertung / Michael Kogler triumphiert in der 2WD ORM und übernimmt GesamtführungFotos (c) Manuel Gosch