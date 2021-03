ZWETTL. Professor Friedel Moll und seine Tochter Elisabeth zeichnen für eine einzigartige Aufarbeitung und Digitalisierung einer Stadtgeschichte verantwortlich. Sie haben 470 Jahre Zwettler Geschichte online gestellt und sorgen damit für ein Novum in Österreich.

Die Aufzeichnungen in den Ratsprotokollen der Stadt Zwettl beginnen mit dem 14. Juli 1553 – damals handschriftlich – heute für Laien nicht lesbar. "Wir haben uns Experten eingeladen, damit wir die alten Schriften entziffern konnten", so die Molls im Rahmen einer Präsentation.

Seit 2004 stellt die Stadtgemeinde Zwettl die transkribierten Ratsprotokolle auf ihrer Homepage online. Damit werden die historischen Texte weltweit abrufbar und für alle Interessierten leicht und vor allem auch gratis zugänglich. Sie stoßen nicht nur in Fachkreisen auf große Akzeptanz, sondern bilden auch Grundlage für zahlreiche Forschungsarbeiten. "Neben wissenschaftlichen Arbeiten etwa über das Bürgerspital, die Feuerbeschau oder das öffentliche Leben, entsteht auch ein Netzwerk sehr guter Leute", so Friedel Moll.

Und seine Tochter Elisabeth bestätigt: "Zwettl ist für andere Archive zum Vorbild geworden." Für sie geht es nun mit dem Aufarbeiten des Zwettler Bildarchivs weiter.