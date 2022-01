ZWETTL. Die Corona-Pandemie setzt wohl allen in der Bevölkerung zu. Die Arbeitslosenquote kann sich jedoch, den Umständen entsprechend, sehen lassen: Im Jahresschnitt ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Krisenjahr 2019 deutlich gesunken, und zwar um 4,3 Prozent. Das Arbeitsmarktservice nutzte den den Lockdowns folgenden wirtschaftlichen Aufschwung, um die Vermittlungsarbeit zu verbessern und zu erhöhen.

Hochrechnungen für 2022

Laut Arbeitsmarktservice ist im Jahr 2022 mit einer ähnlich niedrigen Quote an Arbeitslosen zu rechnen: „Die starke Arbeitskräftenachfrage sorgt seit dem Frühjahr für eine nachhaltige Dynamik am Arbeitsmarkt, die unsere Berater intensiv genutzt haben. Bis Jahresende 2022 werden rund 2.200 Jobsuchende wieder im Erwerbsleben stehen und mehr als 1.400 freie Stellen und Lehrstellen in den Unternehmen des Bezirkes besetzt sein“, so Zwettls AMS-Geschäftsstellenleiter Kurt Steinbauer. Mit dieser positiven Entwicklung und raschen Erholung des Arbeitsmarktes war zu Jahresbeginn jedenfalls noch nicht zu rechnen. „Gegenüber dem Vorjahr wird die Arbeitslosenquote um 1,7 Prozent auf voraussichtlich 4,3 Prozent zurückgehen. Sie liegt damit sogar unter der Quote von 2019 (4,8%) und auch deutlich unter dem ö-weiten Schnitt (8,2%) und NÖ-Schnitt (7,6%)“, stellt Steinbauer fest. Weiters zeigt er sich für das kommende Jahr optimistisch: „Aufgrund der guten Auftragslage vieler Unternehmen wird die Arbeitslosigkeit auch im kommenden Jahr niedrig sein“.

Langzeitarbeitslosigkeit bleibt weiterhin ein Thema

Wie schon in den Jahren zuvor lag der Fokus des Arbeitsmarktservice in der Vermittlung von Personen, die bereits ein Jahr oder länger auf Arbeitsuche sind. „Mehr als 5.600 Vermittlungsvorschläge wurden an unsere arbeitsuchenden Kunden ausgefolgt. Daneben wurden zur Vermittlungsunterstützung von langzeitarbeitslosen Personen vom AMS besonders attraktive Förderangebote bereitgestellt, um den Betroffenen den Weg zurück ins Erwerbsleben zu ebnen“, berichtet Kurt Steinbauer.

Eckpunkte der Arbeitsmarktbilanz 2021

Arbeitslosigkeit: 755 Personen (davon 296 Frauen) waren beim AMS Zwettl arbeitslos gemeldet, somit waren um ein Viertel weniger Personen arbeitslos. In der Generation 50 Plus waren 16,1 Prozent weniger Personen arbeitslos als noch im Vorjahr