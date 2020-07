Manfred Ohrfandl aus Allentsteig sowie Gerlinde und Franz Reif aus Zwettl absolvierten den Hochschullehrgang "Gartenpädagogik".

ZWETTL. Zum dritten Mal fand heuer der Hochschullehrgang Gartenpädagogik in Kooperation von "Natur im Garten" und der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik statt. Die Absolventen aus dem Bezirk Zwettl Manfred Ohrfandl, Gerlinde und Franz Reif beschäftigten sich in ihren Abschlussarbeiten mit den Themen "Arbeiten und Lernen in der Natur bring allen was: Lernen in einem Gartenprojekt für Arbeitsintegration von Menschen mit Beeinträchtigung" sowie "Rund um den Holunder – Altes wiederentdecken in zwei Schritten".

Der Lehrgang ist auf Pädagogikstudenten und Pädagogen der Volksschulen, Allgemeinen Sonderschulen, Sekundarstufen und Nachmittagsbetreuung sowie auf Erzieher ausgerichtet. Ziel des Lehrgangs ist die Einführung in die Wirkung, Inhalte und Methodik der Gartenpädagogik. Anhand vielseitiger Themen - von Gemüseanzucht bis Nützlingsförderung - wird aufgezeigt, welche besonderen Möglichkeiten das Lernen im Garten für den Erwerb sozial-kommunikativer Kompetenzen und Handlungskompetenzen bietet.



„Der Schulgarten wird als Lehr- und Lernraumvorgestellt, der Natur- und Stoffkreisläufe begreifbar und die biologische Vielfalt erlebbar macht sowie sich zur Vermittlung von theoretischen Kenntnissen und praktischen Fertigkeiten eignet“,

so Christa Lackner, Geschäftsführerin von Natur im Garten.



Nächster Lehrgangsstart

Im Sommersemester 2021 findet an den Standorten Wien und Tulln der nächste Hochschullehrgang Gartenpädagogik statt. Information und Anmeldung beim "Natur im Garten"-Telefon unter 02742/74 333.