ZWETTL. Eine Schülerin des Gymnasiums Zwettl hat einen tollen Erfolg vollbracht: Julia Löschenbrand aus der ersten Klasse Unterstufe ist nun Informatik-Bundessiegerin. Sie löste beim Wettbewerb "Biber der Informatik" alle Beispiele richtig und siegte somit in der Landes- sowie der Bundeswertung. Weiters setzten sich Sara Schwarzmann und Julian Zankl gegen rund 11.000 andere Teilnehmer durch und landeten in den Top 100.



Die Österreichische Computergesellschaft organisierte den "Biber der Informatik" bereits zum 15. Mal. Der Bewerb zielt darauf ab, die Schüler der dritten bis 13. Schulstufe hinsichtlich Informatik zu fördern und ihr Interesse an der Thematik zu wecken. Dieses ist bei den Schülern des Gymnasium Zwettl scheinbar hoch: der Punkteschnitt der 47 Teilnehmer der fünften und sechsten Schulstufe liegt bei 82,11 Punkten, der österreichweite Schnitt bei 64,62 Punkten.

Die Schüler auf den ersten fünf Plätzen jeder Kategorie erhielten im Rahmen einer Siegerehrung am Schulstandort Urkunden und kleine Preise.