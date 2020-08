In Zwettl haben bereits drei Stadtspaziergänge im Rahmen des Projekts "Stadterneuerung in NÖ" stattgefunden.



ZWETTL. Stadträtin Anne Blauensteiner mit den Themen Wirtschaft und Tourismus, Stadtrat Johannes Prinz mit Infrastruktur und Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller - zuständig für die Stadterneuerung - mit den Themen Kultur und Freizeit, freuten sich über die große Bürgerbeteiligung bei den Stadtspaziergängen. Die bisher insgesamt acht Gruppen erarbeiteten beim Spaziergang durch die Stadt die gestellten Aufgaben und griffen interessante Ideen auf. Im Anschluss wurden die erarbeiteten Ideen und Anregungen der Gruppen von Stadterneuerungsbetreuerin Elisabeth Wachter im Großen Sitzungssaal des Stadtamtes präsentiert und dokumentiert.

Nächste Termine

Für die noch folgenden Stadtspaziergänge werden jederzeit gerne Anmeldungen unter 02822/503-124 (Bettina Todt) entgegengenommen:

Themenwerkstatt Umwelt und Energie (inklusive Grünraum)

Leitung: Stadtrat Erich Stern

Stadtspaziergang am Mittwoch, 26. August

Themenwerkstatt Gesundheit und Soziales

Leitung: Stadtrat MedR Prof. Univ.-Doz. Dr. Manfred Weissinger

Stadtspaziergang am Donnerstag, 27. August

Themenwerkstatt Jugend und Bildung

Leitung: Stadtrat Josef Zlabinger

Stadtspaziergang am Mittwoch, 9. September

Treffpunkt ist jeweils um 18 Uhr beim Alten Rathaus am Sparkassenplatz. Bei Schlechtwetter findet die Veranstaltung im Großen Sitzungssaal im Stadtamt (Raum 0.08, Gartenstraße 3) statt.

Die Ergebnisse der Stadtspaziergänge werden sodann bei einer öffentlichen Veranstaltung im Oktober präsentiert. Im weiteren Verlauf des Stadterneuerungsprozesses wird in den Themenwerkstätten die Arbeit an den verschiedenen Maßnahmen fortgesetzt. Auch hier ist die Bevölkerung wieder herzlich eingeladen, sich recht zahlreich einzubringen.