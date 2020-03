Entwarnung bei Mitarbeitern einer Zwettler Firma, die in Norditalien auf Schulung waren.

BEZIRK ZWETTL (bs). Mehrere Mitarbeiter einer Firma aus dem Bezirk Zwettl haben an einer Schulung in Norditalien teilgenommen. Nach der Rückreise wurden sie am Landesklinikum Zwettl auf das Coronavirus untersucht – mit negativen Ergebnissen.

Untersuchung in St. Pölten

Von Seiten der Gesundheitsagentur NÖ auf Bezirksblätter-Anfrage: "Derzeit ist folgende Vorgehensweise festgelegt: Im Fall von Corona werden begründete Verdachtspatienten ausschließlich an zwei Klinikstandorten mit Isolierstationen untersucht – im UK St. Pölten (für die Regionen Mostviertel, Waldviertel und Mitte) und im LK Mödling (für das Weinviertel und der Thermenregion). Der Patient mit begründetem Verdacht wird im Klinikum isoliert und es erfolgt die Diagnostik. Die Probe wird in der Folge an der Virologie der Medizinischen Universität Wien ausgewertet. Das Krankenhauspersonal verfügt beim Umgang mit dem Verdachtsfall über eine persönliche Schutzausrüstung, u.a. FFP2-Masken mit Ausatemventil, Untersuchungshandschuhe, Schutzkittel, Schutzbrille etc. Sollte ein Coronavirus (2019-nCoV) beim Patienten nachgewiesen werden, dann wird ein Transfer ins Sozialmedizinisches Zentrum Süd – Kaiser-Franz-Josef-Spital mit einem qualifizierten Rettungsmittel durchgeführt. Mit derzeitigem Stand wurden in beiden Klinikstandorten seit Beginn (Ende Jänner) 125 Personen getestet. Bis jetzt alle negativ."

