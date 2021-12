NÖ/BEZIRK ZWETTL. Es war der größte Waldbrand, den es in Österreich je gab. Rund 8000 Feuerwehrleute waren in Hirschwang (Bezirk Neunkirchen) im Einsatz. 76 Feuerwehrleute des Katastrophenhilfsdienstes und des Feuerwehrmedizinischen Dienstes aus dem Bezirk Zwettl wurden am 1. November angefordert. Der 3. Zug sowie Teile des zweiten Zuges und das BERKDO unter der Führung von Robert Liebenauer der 22 KHD Bereitschaft rückten dann auch zu diesem Einsatze aus. Dr. Christian Reiner sowie die Mitglieder des FMD kümmerten sich vor Ort um die medizinische Versorgung. AFKDTSTV Michael Hartner arbeitete im Landesführungsstab mit.

Symbolisches Dankeschön

Für die „Helden von Hirschwang“ hat es nun im Feuerwehrsicherheitszentrum Tulln als symbolisches Dankeschön, Jausen Pakete gegeben.

Landeshautfrau Johanna Mikl-Leitner, Vertreter der Stadt Wien, Wirtschaftsvertreter/innen und Dietmar Fahrafellner übergaben an die jeweiligen Bezirksfeuerwehrkommanden die „Echt Guate“ Jaus´n. Natürlich bedankten sich alle für die außergewöhnliche Leistung bei diesem anstrengenden und höchst fordernden Einsatz.

Die Jause bestehend aus Wurst, Sauergemüse, Gebäckgutscheinen, Bier und Wein wurde an die Feuerwehren Kirschlag, Martinsberg, Ottenschlag, Grafenschlag, Elsenreith, Kottes, Schönbach, Bad Traunstein, Wurmbrand, Griesbach und Ober Neustift übergeben.

Bezirkskommandant Ewald Edelmaier bedankte sich bei allen anwesenden Kommandanten sehr herzlich für die hervorragende Leistung beim Einsatz.