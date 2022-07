Wir können zwar die Sozialmärkte damit nicht retten, aber das eigene Haushaltsbudget schonen. Die Rede ist von gezielteren Lebensmittel-Einkäufen. Durch die Teuerung rutschen viele Haushalte – oft sind es ältere Menschen, Single-Haushalte oder Alleinerzieher – an den Rand des Leistbaren. Daher sind auch viele Eigenmarken in den Supermärkten derzeit so gefragt wie nie. Ein Menüplan für die ganze Familie kann einen Wocheneinkauf tatsächlich nicht nur einfacher, sondern auch viel gezielter machen. Und man spart bares Geld. Denn oft landen Lebensmittel, die man mit einem Kochvorhaben noch verwenden hätte können, ungebraucht im Biomüll.

Jetzt heißt es also nicht nur den Gürtel enger schnallen, sondern einfach strukturierter in den Tag gehen. Denn damit verringert sich auch die Gefahr, selbst eines Tages in einen Sozialmarkt einkaufen gehen zu müssen.