Im Rahmen der diesjährigen Sommer-Dates fand am Samstag die lange ersehnte, da wegen Schlechtwetters verschobene Modenschau der Zwettler Kaufmannschaft statt.

Vor zahlreichen Besuchern, unter ihnen unsere Vizebürgermeisterin Andrea Wiesmüller, die Stadträte Anna Blauensteiner und Josef Zlabinger, dem Besitzer von Kober Glass, Johannes Kober und wie immer souverän moderiert von Martin Fichtinger, wurden Accessoires von

Moden Boden

Optik Blaim

Schuhhaus Stolz

Sport Kastner

Palmers von Fa Mengl

Schuhhaus Rabl

Weltladen und last but not least

Recognize gezeigt.

Das Publikum war begeistert und zeigte das auch zum Schluss mit donnerndem Applaus