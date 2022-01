Rasche Alarmfahndung rettete Pensionisten aus Bezirk Zwettl das Leben

GÖPFRITZ/WILD. Eine Einwohnerin aus der Gemeinde Göpfritz/Wild meldete am 6. Jänner 2022 um 19 Uhr bei der Polizei Schwarzenau die Abgängigkeit ihres dementen 76-jährigen Gatten.

Er war seit mehreren Stunden mit dem eigenen PKW unterwegs und wollte Mist wegbringen.

Nach der Anzeigeerstattung wurde umgehend eine Landesfahndung veranlasst. Mit den Kräften der Polizeiinspektionen Schwarzenau, Vitis, Groß Siegharts, Brunn/Wild und Horn wurden aufgrund der Dunkelheit Zielsuchen der möglichen und bekannten Fahrwege vorgenommen.

Auf Radweg gefunden

Dabei konnten die Beamten aus Schwarzenau den Gesuchten gegen 21:20 Uhr auf einem abgelegenen Radweg im Wald – im Bereich Schönfeld Richtung Groß Siegharts - entkräftet und unterkühlt sitzend vorfinden. Der Mann hatte leichte Verletzungen an den Händen und war stark verschmutzt. Der Abgängige dürfte einige Zeit im unwegsamen Waldstück umhergeirrt sein, bis er am Radweg sitzend aufgab.

Zum Zeitpunkt der Auffindung herrschten bereits Minustemperaturen. Er wurde nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Waidhofen/Thaya eingeliefert.

Aufgrund der vorherrschenden Witterung und des völlig entkräfteten Körperzustandes herrschte für den Pensionisten akute Lebensgefahr.