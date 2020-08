„Stadl“ in Groß Gerungs als neues Direktvermarkter-Zentrum

GROSS GERUNGS. Ronald Binder aus Ober Neustift hatte diese Initiative schon länger geplant. Damals, als er selbst auf seinem Hof mit der Direktvermarktung mit seinen Produkten aus seiner Schweinezucht, begonnen hat. Doch nun, im Juli 2020, konnte er das Projekt eines Selbstbedienungsladens in Groß Gerungs, dem „Stadl“, verwirklichen. „In kürzester Zeit waren 32 Anbieter aus der Region dabei und können nun ihre Selbsterzeugnisse auf Vertrauensbasis im Stadl neben dem Sportplatz in Groß Gerungs am Kreuzberg anbieten“, so der Initiator und Betreiber beim Bezirksblätter-Lokalaugenschein.

Vom frischen Brot, über Eis, Fleisch- oder Milchprodukten bis hin zum frischen Gemüse, Mehl oder Honig ist alles dabei – und es soll noch mehr werden: „Ich habe nach wie vor Anfragen von anderen Direktvermarktern, die diese Chance nutzen wollen. Ich denke, dass wir maximal 40 Anbieter unterbringen können“, so Binder, der den Verkaufsladen selbst aufgebaut hat und betreut.

Interessenten können sich bei ihm unter 02822/51317 telefonisch melden.