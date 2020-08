In Waidhofen an der Thaya stand die Rettungssanitäterprüfung am Programm. Somit konnten die neuen Rot Kreuz-Mitarbeiter die Ausbildung zum Rettungssanitäter erfolgreich abschließen. Aufgrund der aktuellen Situation fand die Prüfung diesmal unter strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt.

WAIDHOFEN/ZWETTL. Seit Mitte Juli 2020 absolvierten die neuen Sanitäter eine 100 Stunden theoretische sowie eine 160 Stunden praktische Ausbildung. Bei der kommissionellen Abschlussprüfung mussten sie an fünf Prüfungsstationen ihr erlerntes Wissen unter Beweis stellen. So mussten die Teilnehmer einen verunfallten Motorradfahrer versorgen sowie eine Reanimation durchführen. Anschließend zeigten sie ihr theoretisches Wissen bei den Stationen Gerätelehre, Großeinsatzmanagement und bei einem ärztlichen Fachgespräch.

Das Rote Kreuz Zwettl war mit fünf Zivildienstleistenden sowie einer Freiwilligen bei der Abschlussprüfung an der Rot Kreuz-Bezirksstelle Waidhofen an der Thaya vertreten. "Wir sind sehr stolz auf diese fantastische Leistung unserer neuen Kollegin und Kollegen", freut sich Geschäftsführer der Bezirksstelle Zwettl Manfred Ehrgott.