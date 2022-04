IG Waldviertel fordert 3D-Visualisierung, neutrale Infoveranstaltung für die Bevölkerung und Volksbefragung.

ZWETTL. Die Region Zwettl-Germanns-Kleinotten soll laut der Interessensgemeinschaft (IG) Waldviertel schon bald einen Windpark bekommen. Laut IG-Vertreter Michael "Jimmy" Moser würde der Betreiber, die WEB, bereits seit vergangenem November Vorverträge abschließen. Zudem sollten die größtmöglichen Windräder in dem anvisierten Park realisiert werden. "Wie aus unseren Unterlagen ersichtlich, ergibt sich durch dieses Vorhaben wieder großes Konfliktpotential mit Birdlife, sowie dem Landschaftsbild, da nahezu unberührte Fläche betroffen ist", so Moser gegenüber den BezirksBlättern.

Moser sieht die Politik und Ministerin Gewessler als großen Antreiber dahinter: "Inwieweit das Bundesheer seine Bedenken aufrecht hält, kann nicht angegeben werden, denn das wird nicht sachlich sondern politisch – wie in Göpfritz/Wild geregelt", so Moser.

"Bevölkerung informieren"

Die IG Waldviertel fordert daher eine 3D-Visualisierung, eine neutrale Infoveranstaltung für die Bevölkerung und eine Volksbefragung nach Aufliegen aller Fakten bei allen Windkraftanlage-Projekten im Waldviertel.

"Die IG Waldviertel sieht das Waldviertel als Modellregion für Biomasse und Photovoltaik am Dach und lehnt Freiflächen entschieden ab", erklärt Moser.

"Prüfen den Standort"

"Grundsätzlich ist es so, dass wir in Niederösterreich stets Standorte prüfen, die in den ausgewiesenen Zonen für Windkraftnutzung liegen", heißt es von der WEB auf BezirksBlätter-Anfrage. Als Waldviertler Unternehmen tue man dies natürlich auch für die betroffene Zone WA 05. "Prüfen heißt in diesem Fall, dass wir testen, ob der Standort grundsätzlich für uns infrage kommt. Dabei führen wir selbstverständlich auch Gespräche mit den Grundbesitzern, ob die Basis für eine Zusammenarbeit gegeben ist. Über dieses Stadium ist ein potenzielles Projekt in der Zone WA 05 noch nicht hinausgekommen, daher gibt es auch aktuell noch keine konkreten Planungsüberlegungen für diesen Standort", erklärt Beate Zöchmeister von der WEB.

"Ökostrom sehr wichtig"

"Die letzten Wochen haben uns gezeigt: Regional erzeugter Ökostrom weist uns den Weg raus aus Erdgas hin zu Energieunabhängigkeit. Um das zu erreichen, wird ein ambitionierter Windkraftausbau auch in Niederösterreich notwendig sein. Gleichzeitig ist dies auch der Weg raus aus der Klimakrise, die wir ja gerade im Waldviertel seit geraumer Zeit spüren. Eine runde Sache also, die nur umgesetzt werden muss. Wir sind jedenfalls bereit dafür", ist der Weg für die WEB klar vorgezeichnet.